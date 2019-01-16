محرز غاضب من وضعيته في السيتي وغوارديولا يرد بتصريحات :

أظهرت شاشة الكاميرا عند نهاية المباراة الأخيرة التي جمعت مانشيستر سيتي بضيوفها من وولفرهامبتن بملعب الاتحاد، والتي انتهت لمصلحة السيتيزنس بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، كيف كان رد فعل محرز عند نهاية اللقاء، حيث ظهر النجم الجزائري غاضبا جدا من وضعيته في الفريق وعدم مشاركته في هذه المباراة التي حقق فيها زملاؤه فوزا عريضا على حساب الضيوف.

مهاجم الخضر غادر الملعب في حالة نفسية سيئة

دائما وخلال ما أظهرته شاشات الكاميرات التي كانت موجودة في الملعب، فقد ظهر مهاجم المنتخب الوطني الجزائري في حالة نفسية سيئة وهو يهم بمغادرة أرضية الملعب عقب إعلان الحكم عن نهاية اللقاء، الأمر الذي من دون أدنى شك شاهده المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي بدوره راح يبرر خياراته خلال التصريحات التي أطلقها عقب نهاية اللقاء.

غوارديولا: “ربما منحنا فرصا أكثر للبعض لكننا نقوم بإشراك كل اللاعبين بالتناوب”

في هذا الصدد، يكون المدرب بيب غوارديولا قد بعث برسالة مباشرة للاعب رياض محرز الذي شاهده مدربه كيف غادر الملعب غاضبا من وضعيته في الفريق، حيث جاءت تصريحات التقني الإسباني على الشكل التالي: “صحيح ربما نكون قد منحنا الفرصة للاعبين أكثر من آخرين، لكن هذا لا يعني بأننا نفضل مجموعة على أخرى، بل بالعكس، نحن في حاجة ماسة لجميع لاعبينا، وكل ما في الأمر أننا نسعى لجعل كل العناصر تحت أجواء المنافسة، لذلك نقوم دائما بتناوب اللاعبين من مباراة لأخرى”.

“تنتظرنا تحديات على أربع جبهات وعلى الجميع أن يكون مستعدا”

كما استرسل في تصريحاته التي أعقبت نهاية لقاء فريقه الأخير مدرب المان سيتي، متحدثا عن التحديات الكثيرة التي تنتظر فريقه حين أكد يقول: ” مازالت تنتظرنا تحديات كبيرة، ونحن الآن نرفع التحدي على مستوى أربع جبهات، وهذا أمر يتطلب منا أن نجعل كل اللاعبين جاهزين للمنافسة في أية لحظة، أعتقد بأن ما يهمنا الآن هو تحقيق الفوز والبقاء في سباق اللعب على البطولة”.

م.دحوي

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