مدرب جديد لسوداني وقديورة في نوتينغهام :

بعد أيام فقط من فسخ عقد المدرب الإسباني كارانكا بالتراضي، تمكن مسيرو نادي نوتينغهام فوريست الناشط في الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبين شيب) من إيجاد خليفته والتعاقد مع المدرب الأيرلندي الشمالي مارتن أونايل الذي اشرف على العديد من الفرق الانجليزية وكذلك المنتخب الأيرلندي، حيث وضعت له الإدارة التنافس على مركز مؤهل للبلاي أوف ومن ثم لعب ورقة الصعود للبريمرليغ، حيث يحتل الفريق المركز التاسع، وبهذا سيكون الثنائي الدولي الجزائري عدلان قديورة والعربي هلال سوداني أمام مهمة جديدة لإقناع المدرب، خاصة قديورة الذي كان يلعب بشكل منتظم مع المدرب السابق كارانكا، فيما سوداني المبتعد عن الإصابة سيكون أمام مهمة صعبة للغاية بعد عودته للفريق.

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