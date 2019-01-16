نابولي يزاحم دورتموند على صفقة من الليغا :

دخل نادي بوروسيا دورتموند الألماني في صراع مع نظيره الإيطالي، نابولي، من أجل الظفر بصفقة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة “le 10 sport”، فإن دورتموند يتطلع للتعاقد مع ستانيسلاس لوبوتكا، لاعب وسط سيلتا فيغو الإسباني.

ويتنافس نابولي مع أسود الفيستيفال على ضم اللاعب السلوفاكي، بعدما تقدم بعرض رسمي بالفعل، من أجل الفوز بتوقيعه.

ويرغب المدرب السويسري لوسيان فافر في جلب لوبوتكا إلى ملعب سينيال إيدونا بارك، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعبه جوليان فيغل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وطالب كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، إدارة ناديه بضرورة التحرك نحو لوبوتكا، الذي قد ينضم على سبيل الإعارة مقابل مليوني يورو فقط.