أستون فيلا يغري سليماني للانتقال إليه :

l قالت تقارير إنجليزية يوم أمس الخميس ،أن نادي أستون فيلا الناشط في الدرجة الثانية يرغب في التعاقد مع لاعب الخضر إسلام سليماني، التقارير قالت أن نادي أستون فيلا يتابع سليماني منذ فترة ومن دون مفاجأة سيقدم له عرضا في الساعات المقبلة، ويحتل النادي العريق لمدينة برمنغهام الصف الـ12 في الدوري، لكنه ليس ببعيد عن صاحب المركز السادس المؤهل لمرحلة اللقب، والذي يبعد بخمس نقاط فقط، لذلك يسعى لتعزيز صفوفه والعمل بقوة على الوصول لهذا المركز .

النادي الإنجليزي باع نجمه أبراهام ويصرّ على ضم سليماني

الصحافة الإنجليزية، قالت أن اهتمام نادي أستون فيلا بضم سليماني كبير، لكنه ازداد قوة مع انضمام نجم الفريق تامي أبارهام لنادي ولفرهامتبون في الساعات المقبلة، النادي بات الآن من دون قلب هجوم حقيقي وعلى الإدارة الهجوم بقوة على سليماني لأجل إقناعه بالقدوم، الموضوع لن يكون سهلا لكن الإغراءات المالية والفنية ستكون في صالحهم، فاللعب في ناد لديه طموحات أحسن من اللعب على الهبوط في أي قسم، كما أن سليماني سيبقي على راتبه الضخم لأن أستون فيلا من أغنى الأندية في إنجلترا حتى ولو سقط للقسم الثاني .

بورقعة-ع

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