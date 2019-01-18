إنييستا يمنح قميصه لرئيس وزراء اليابان :

استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الجمعة، اللاعب الإسباني اندريس إنييستا في لقاء تبادلا خلاله آرائهما حول الدولة الآسيوية والتحديات الرياضية التي تواجهها.

ووصل إنييستا إلى الاجتماع رفقة هيروشي ميكيتاني، مالك ناديه فيسل كوبي.

وقال إنييستا في تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع “إنها لحظة خاصة. أنا ممتن لمنحي هذه الفرصة لأن أتواجد هنا”.

وانضم اللاعب في ماي الماضي إلى فيسيل كوبي، الذي يدربه الإسباني خوان مانويل ليو، والذي انضم إليه مؤخرا المهاجم ديفيد فيا.

وقال إنييستا إن رئيس الوزراء سأله خلال اللقاء عن كيفية تأقلمه في الدولة وآمال الفريق.



وأبدى الدولي الاسباني السابق سعادته بلقاء آبي، وأعرب عن تطلعه للاستمرار في اكتشاف الدولة الآسيوية.

ورغم أن فيسيل كوبي أنهى الموسم الماضي الذي انتهى في ديسمبر في المركز العاشر، لكن إنييستا أبدى تفاؤله بشأن الموسم المقبل الذي سينطلق في فبيفري.

وأكد أنه يتطلع لأن يحقق فريقه لقب الدوري الموسم المقبل، وقال “سنعمل من أجل تحقيق الأهداف”.

ومنح إنييستا آبي قميصا لناديه يحمل توقيعه، وقال له إنه يحب العيش في مدينة كوبي لأنها تذكره ببرشلونة، ولأنها تطل على البحر والجبال.