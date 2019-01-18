برشلونة ينهي الاتفاق مع بديل الحدادي :

اقترب برشلونة من حسم اختياراته بشأن التعاقد مع لاعب في مركز المهاجم الصريح، بعد رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن برشلونة نجح في إنهاء الاتفاق مع النجم المكسيكي كارلوس فيلا وناديه لوس أنجلوس الأمريكي، من أجل انتداب اللاعب بعقد إعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء.

لكن برشلونة لا يزال يجري اتصالات مع لاعب آخر يتمتع بخبرة في الليغا، وإذا لم تنجح هذه المفاوضات سيكون فيلا هو مهاجم البلوغرانا الجديد.

ويدعم صفقة فيلا، اقتناع المدرب إرنستو فالفيردي بإمكانات اللاعب، وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي.

ويمتلك فيلا، البالغ من العمر 29 عامًا، خبرة كبيرة في الدوري الإسباني، بعدما لعب في صفوف ريال سوسيداد لعدة سنوات.

يذكر أن برشلونة ارتبط بالتعاقد مع العديد من المهاجمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب رحيل الحدادي، وكان آخرهم أوليفيه جيرو وفيرناندو يورنتي وألفارو موراتا.