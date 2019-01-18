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بلكالام يعود للظهور وقد يلعب  في الترجي التونسي الرياضي :

18 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 29 زيارة

كشفت تقارير تونسية أمس الخميس، أن لاعب الخضر السابق السعيد بلكالام قد يوقع لنادي الترجي الرياضي التونسي في الفترة المقبلة، بلكالام الذي يوجد في وضع حر يمكنه التوقيع متى يشاء، حيث يفاوض الإدارة على بعض الشروط التي يمكن أن تتلاشى في قادم الساعات، هذا وغاب بلكالام عن المنافسة منذ نهاية العام الماضي، حيث فشل في إيجاد ناد يلعب له بعد تجربة كانت موفقة جدا مع فريقه السابق شبيبة القبائل والذي لعب له في النصف الأول من العام الماضي .
هل يمكن له أن يطمع في مكان مع الخضر؟
عودة بلكالام للمشاركة ومن بوابة ناد عتيد مثل الترجي التونسي ستعيده من دون شك للواجهة، خاصة في حال ما قدم مستوى كبيرا جدا، لأن مدافعي المنتخب الوطني حاليا ليسوا أحسن منه، وهو الذي كان قبل سنوات أحد أعمدة الدفاع، حيث لا يختلف اثنان على موهبة بلكالام، لكن قد يكون لابتعاده عن المنافسة لفترات كبيرة دور في تراجعه وهو أمر سنكتشفه في حال وقع للترجي.

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