بولاية في التشكيلة المثالية لليغ 2 :

أفرج الموقع الرسمي لرابطة أندية الليغ 2 عن التشكيلة المثالية التي اختارها للجولة العشرين التي انتهت بنهاية الأسبوع، وكما جرت عليه العادة منذ بداية الموسم كان للتواجد الجزائري أثر، حيث اختير نجم ماتز والمنتخب الوطني فريد بولاية في تشكيلة الأسبوع، بولاية كان قد قدم مستوى مميزا جدا في اللقاء الماضي ضد أورليون، والأهم من ذلك أنه كان صاحب الهدف الوحيد الذي منح فريقه واحدة من أهم ثلاث نقاط هذا الموسم، كما أنه أبعد فريقه أكثر عن الملاحقين وحلق وحيدا في صدارة في الترتيب، عود بولاية لمستواه ستكون في صالحه، حيث سيعمل الآن على ضمان الصعود وأيضا على ضمان مكان في المنتخب الوطني .

بورقعة-ع

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