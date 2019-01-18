الرئيسية / آخر الأخبار / بولاية في التشكيلة المثالية لليغ 2 :

بولاية في التشكيلة المثالية لليغ 2 :

18 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 32 زيارة

أفرج الموقع الرسمي لرابطة أندية الليغ 2 عن التشكيلة المثالية التي اختارها للجولة العشرين التي انتهت بنهاية الأسبوع، وكما جرت عليه العادة منذ بداية الموسم كان للتواجد الجزائري أثر، حيث اختير نجم ماتز والمنتخب الوطني فريد بولاية في تشكيلة الأسبوع، بولاية كان قد قدم مستوى مميزا جدا في اللقاء الماضي ضد أورليون، والأهم من ذلك أنه كان صاحب الهدف الوحيد الذي منح فريقه واحدة من أهم ثلاث نقاط هذا الموسم، كما أنه أبعد فريقه أكثر عن الملاحقين وحلق وحيدا في صدارة في الترتيب، عود بولاية لمستواه ستكون في صالحه، حيث سيعمل الآن على ضمان الصعود وأيضا على ضمان مكان في المنتخب الوطني .
بورقعة-ع

شاهد أيضاً

بولونيا يرغب في التعاقد مع بودبوز :

مع بدء العد التنازلي لنهاية الميركاتو الشتوي في أوروبا، مازال الدولي الجزائري رياض بودبوز يبحث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved