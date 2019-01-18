بولونيا يرغب في التعاقد مع بودبوز :

مع بدء العد التنازلي لنهاية الميركاتو الشتوي في أوروبا، مازال الدولي الجزائري رياض بودبوز يبحث عن فريق آخر غير ناديه الحالي ريال بيتيس، الصحافة الإيطالية قالت يوم أمس أن نادي بولونيا يمكن أن يكون طوق النجاة للجزائري، حيث عبر مدربه “بيبو إنزاغي” عن رغبته في التعاقد مع الجزائري في الفترة المقبلة، ولم يشر موقع “توتو ميركاتو” الذي أورد الخبر إلى الصيغة التي اهتدت إليها إدارة بولونيا من أجل جلب بودبوز، ولو أن الأمر سيتوقف على الإعارة بنسبة كبيرة جدا، لأن بولونيا لن يكون قادرا على شراء العقد نظرا لقيمته الكبيرة جدا .

النادي يعاني ويأمل في أن ينقذه بودبوز مما هو فيه

وبحسب الإعلام الإيطالي دائما، فإن نادي بولونيا العريق يواجه خطر الهبوط هذا الموسم، فرغم مرور أكثر من نصف موسم، إلا أن النادي لم يحقق سوى انتصارين من أصل 19 لقاء خاضها هذا الموسم، الرقم مخيف لذلك تسعى الإدارة لتدعيم الفريق بلاعبين كبار ومن ضمنهم بودبوز لإنقاذه مما هو فيه، ولو أن الانتقال لبولونيا في الوقت الحالي غير محفز بالمرة، إلا أن رياض قد يختار الانتقال إليه للعب بشكل منتظم أحسن من البقاء على الدكة مع ريال بيتيس .

إدارة بيتيس ستجتمع مع وكيل أعماله لإيجاد حلّ

ومع ابتعاد أندية الليغ 1 عن ضم بودبوز، بدأت إدارة ريال بيتيس تشعر أن رياض سيبقى وهو أمر يرفضه المدرب كيكي سيتين بشدة، إدارة ريال بيتيس ستجتمع مع وكيل أعمال الجزائري في الساعات المقبلة لأجل إيجاد حل مناسب لخروجه، ولكن ذلك لن يكون إلا بالتنازل عن المطالب الكبيرة التي تريدها الإدارة، خاصة فيما يخص الشق المالي، فدفع أي ناد لـ 14 مليون أورو من أجل لاعب لم يشارك إلا نادرا هذا الموسم أمر غير منطقي، هذا وكانت أندية نيس وبوردو قد طلبت شراء عقد بودبوز، لكنها لم تكن قادرة على دفع القيمة التي طلبتها الإدارة الأندلسية .

بورقعة-ع

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