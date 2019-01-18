خمسة لاعبين جزائريين استدعوا لتربصات المنتخبات الفرنسية :

عرفت الأيام الأخيرة قيام مدربي المنتخبات الشابة الفرنسية باستدعاء عديد اللاعبين من أصول جزائرية إلى التربصات القادمة ووصل عددهم إلى خمسة، وكلهم متداولون في أروقة المنتخب الجزائري من أجل ارتداء ألوانه مستقبلا ويعتبرون حاليا من الأسماء الصاعدة في سماء الكرة الأوروبية وليس الفرنسية فقط، حيث قام مدرب المنتخب الفرنسي للآمال سيلفان ريبول باستدعاء كل من حسان عوار لاعب ليون وماكسيم لوبيز متوسط ميدان نادي مرسيليا تحسبا لتصفيات كأس أمم أوروبا لأقل من 21 سنة والتي ستجرى في إيطاليا، ويعتبر تواجد هذين الاسمين بشكل منتظم مع المنتخب الفرنسي خلال التربصات القادمة، حيث يعتبران من الركائز الأساسية في منتخب الديكة للآمال.

ثلاثة لاعبين في منتخب أقل من 20 سنة

أما في المنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة فقد قام المدرب بيرنارد ديوماند باستدعاء ثلاثة لاعبين يحملون الجنسية الجزائرية، وهم رفيق غايتان لاعب ران الفرنسي وياسين عدلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أيضا، وكذلك بلال براهيمي لاعب ميدلسبره الإنجليزي والذي لعب قبل أيام فقط مع منتخب أقل من 19 وقدم مستوى كبيرا جدا أمام منتخب أرمينيا، براهيمي صاحب 17 سنة سبق له التأكيد على أن الهدف القادم هو ضمان مكانة مع المنتخب الأول الفرنسي وبطل العالم.

تواجدهم مع المنتخبات الشابة يصعب مهمة إقناعهم حاليا

رغم أن عديد اللاعبين الجزائريين الحاليين في المنتخب الأول سبق لهم حمل ألوان المنتخب الفرنسي في الفئات الشابة، غير أن الكل يعرف أن أغلبهم اختار الجزائر بعد أن فقد الأمل في دعوة الديكة، ولهذا سيكون من الصعب على المسؤولين على المنتخب الجزائري في الوقت الحالي إقناعهم بارتداء قميص المنتخب في الوقت الحالي، وخاصة لاعب ليون حسام عوار الذي يعتبر الهدف الأول للناخب الوطني جمال بلماضي الذي سيجد صعوبة كبيرة جدا في إقناعه بتغيير الوجهة نحو الجزائر، وهو الذي يلعب بانتظام مع المنتخب الفرنسي للآمال وعبر من قبل أنه يرغب في اللعب مع تشكيلة المدرب ديدي ديشان، فكل هؤلاء الشبان يطمحون للعب مع بطل العالم واختيار المشروع الرياضي على حساب تمثيل الجزائر التي البعض منهم لا يملك حتى جنسيتها بل أصوله فقط في الوقت الحالي.

ب-بكوش

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