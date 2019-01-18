سولسكاير يتجاهل تصريحات مورينيو ويغلق باب الميركاتو :

تجاهل أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، التعليق على تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر السابق.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”، قبل مباراة اليونايتد أمام برايتون غدًا السبت: “مورينيو مدرب مذهل، والنتائج التي حققها مع الشياطين الحمر لن تجعله يكافح من أجل الحصول على نادٍ جديد”.

وأضاف: “لن أعلق على تصريحات مورينيو، أنا أستمتع بعملي هنا مع اللاعبين، هذا كل ما أستطيع قوله”.

وتابع: “لا أزال في الفندق، لكنني نجحت في إيجاد شقة لن تكون كبيرة. لقد كنت أقود لبعض الوقت، كما أن لدي الكثير من الأصدقاء هنا، لذلك لم أكن متواجدًا في الفندق بمفردي”.

وكان مورينيو قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن إدارات الأندية لا تحمي المدربين في مشاكلهم مع اللاعبين، كما أنه قضى فترته بالكامل مع مانشستر يونايتد يعيش في فندق، وليس في منزل خاص ما جعله يشعر بالوحدة.

وواصل سولسكاير: “أنا أحب الاستيقاظ صباحًا، وبدء العمل مرة أخرى، دائمًا أفعل ذلك في كرة القدم، منذ كنت في مولدي وكارديف، أحب العمل مع الأشخاص والتطور”.

وأكمل: “لا يمكن أن تكون ثقة اللاعبين في أنفسهم زائدة، لكنهم الآن أصبحوا راضين عن أنفسهم، أريد منهم أن يكونوا واثقين أثناء الركض، التمرير، والهجوم، وجعل الجماهير تقف بجوارهم”.

وأردف: “نحن نركز على الفوز في كل مباراة، هذه هي طبيعة النادي، قدمنا 6 مباريات جيدة، لكن المواجهات المقبلة هي الأهم”.

واستطرد: “الجميع قال إن مباراة توتنهام هي المحك الحقيقي، لا أعتقد ذلك، اللاعبون مستعدون لكل المباريات، أريد الآن أن أرى رد الفعل على ملعبنا، سنلاقي برايتون الذي من المفترض أن نكون أفضل منه، وهذه المباراة من الممكن أن تساعدنا على التقدم في الجدول”.

وعن إصابات الشياطين الحمر، علق مورينيو: “لا توجد مشاكل كبيرة، هي مجرد إصابات عادية تحدث في الموسم. سمولينغ وروخو اقتربا من استعادة لياقتهما بالكامل، كما أن سانشيز تدرب خلال الأسبوع بالكامل، وسيكون متاحًا في المباراة، لكن فيلايني سيكون بعيدًا لبضعة أسابيع”.

وأكد سولسكاير أنه لا يتوقع إبرام مانشستر يونايتد لأي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جدير بالذكر أن سولسكاير حقق الفوز في أول 5 مباريات له في الدوري الإنجليزي ليتساوى مع آرسنال برصيد 41 نقطة، لكنه في المركز السادس بفارق الأهداف.