غلام سيغادر نابولي في الصيف القادم :

عادت الصحافة الإيطالية للحديث عن مستقبل المدافع الدولي الجزائري في صفوف نادي نابولي الإيطالي فوزي غلام الذي عاد قبل جولات فقط إلى المنافسة عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، والتي أبعدته لقرابة العام عن الميادين وبعودته، عادت المواقع المختصة في الانتقالات للحديث عن قرب رحيله عن النادي في الصيف القادم صوب أحد الأندية الكبيرة التي تراقبه وتنتظر فقط نهاية الموسم الحالي للتقدم بعرض رسمي لإدارة نابولي التي جددت عقده تحسبا لهذا اليوم، وهي تسعى من أجل إيجاد خليفة له في أقرب وقت ممكن وبالفعل اقتربت من مدافع بنفيكا البرتغالي.

تشيلسي يضعه أولوية والبي أس جي مهتم به

من بين الأندية التي تضع لاعب الخضر أولوية الاستقدامات الصيف القادم نادي تشيلسي ومدربه ماوريسيو ساري الذي أشرف على غلام في نابولي الموسم الماضي ويعرف جيدا قدرات هذا اللاعب، الذي كان معه أساسيا دون منازع ويريده معه الموسم القادم، كما أن ساري أراد التعاقد معه من قبل، غير أن الإصابة حرمته من ذلك، كما يتواجد إلى جانب بطل انجلترا ناد آخر قوي ماليا وهو باريس سان جيرمان الذي كشف عن اهتمامه بمدافع سانت إيتيان السابق وينتظر فقط الصيف للتعاقد مع اللاعب الذي استعاد عافيته ومستواه المعهود.

وكيل أعماله تلقى عديد الاتصالات وينتظر نهاية الموسم

ما يؤكد رحيل غلام الصيف القادم هو الاتصالات التي تلقاها وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز من عدة أندية يملك معها علاقات قوية جدا، حيث كان غلام قريبا جدا من مانشستر يونايتد مع المدرب السابق مورينيو، لكن بإقالته ابتعد لاعب الخضر عن المان يو، لكن مينديز يملك اتصالات رسمية من فرق كبيرة وهو فقط في انتظار نهاية الموسم لتحويل لاعبيه بعد أن قام منذ مدة برفع القيمة التسويقية له رفقة النجوم الذين يشرف عليهم.

ب-ب

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