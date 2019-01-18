فرساليكو يدفع إنتر ميلان للتحرك في الميركاتو :

يفكر إنتر ميلان، في رحيل الكرواتي سيمي فرساليكو، الظهير الأيمن للفريق، عقب فشله في ترك انطباع قوي داخل مدينة ميلانو منذ انضمامه في الصيف على سبيل الإعارة.

وانضم فرساليكو إلى صفوف النيراتزوري، في الصيف الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن الإداريين بييرو أوسيليو وجوزيبي ماروتا، سيقيمان إمكانية تفعيل عقود الشراء المحتملة في صفوف الفريق.

وأضاف أن فرساليكو، هو واحد من هؤلاء اللاعبين، لأنه انضم معارًا في الصيف، وفشل في ترك انطباع قوي حتى الآن، مشيرًا إلى أن النادي الإيطالي يميل إلى عدم تفعيل بند شرائه.

وتابع الموقع أنه في نهاية الموسم، سيتم اتخاذ القرار النهائي، حيث أن إنتر يتابع حاليًا العديد من اللاعبين في نفس المركز ويعد أبرزهم ماتيو دارميان، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل ولكن قد يتم تجديده لموسم إضافي.

وختم بأن إنتر سيطلب بعض المعلومات من نظيره اليونايتد عن سعر اللاعب، مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن الطلبات مفرطة، فسيقيمون إمكانية ضمه في الفترة المقبلة.

وعانى فرساليكو من الغياب عن مباريات عديدة في الموسم الحالي، بسبب تعرضه المتكرر للإصابات.