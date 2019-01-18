قاسحي ينتقل لنادي أوكسفورد الإنجليزي :

l أعلن نادي أوكسفورد الإنجليزي تعاقده مع الدولي الجزائري السابق أحمد قاسحي قادما من نادي تروا، الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي الناشط في الدرجة الثالثة قال أن انتقال أحمد سيكون بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم، و لن يكون قادرا على شراء عقده، ويبدو أن قاسحي قد حن لأيام الدوري الإنجليزي، حيث قضى هناك مع تشارلتون ثلاث سنوات، رغم أنه لم يلعب إلا نادرا بسبب إصابة الكاحل، هذا ونشط لاعب ماتز السابق في نادي تروا منذ بداية الموسم، لكنه لم يجد ضالته تماما ولذلك يفكر في الرحيل .

بورقعة-ع

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