ليفانتي يشكو برشلونة بسبب شاومي :

قال نادي ليفانتي، صباح اليوم الجمعة، إنه تقدم بشكوى أمام الاتحاد الإسباني، لقيام البلوغرانا بإشراك المدافع خوان برانداريز موفيا “شاومي”، بشكل مخالف في مباراة ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، رغم إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعقب تعرضه للإقصاء من البطولة نتيجة الهزيمة أمس أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، بعد الفوز ذهابًا 2-1، أكد ليفانتي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه تقدم بشكوى.

وكشفت صحيفة إل موندو، أمس الخميس، أن برشلونة أشرك في لقاء الذهاب اللاعب الموقوف شاومي، الذي ينتمي لرديف البلوغرانا.

ولعب شاومي مباراة الذهاب أساسيا قبل أن يتم استبداله بالفرنسي كليمنت لينغليت في الدقيقة 58.

وفي اليوم السابق لتلك المباراة، كانت لجنة المنافسات قد أوقفت شاومي بسبب تراكم البطاقات الصفراء مع الفريق الرديف.

وقد يواجه البلوغرانا، البطل الحالي لبطولة كأس الملك، العقوبة التي تنص عليها المادة رقم 76، وهي اعتبار الفريق مهزوما بنتيجة (0-3) حال ثبوت إشراك لاعب موقوف.

يذكر أنه منذ 3 مواسم، تم إقصاء ريال مدريد من نفس المسابقة بعد إشراكه للاعب الروسي دينيس تشيريشيف بشكل مخالف.