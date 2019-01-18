مدرب ريال بيتيس: “ماندي لاعب خارق للعادة”

l لا يخف مدرب نادي ريال بيتيس “كيكي سيتين” أبدى حبه وعشقه لطريقة لعب الجزائري عيسى ماندي، ولا يترك أي مناسبة إلا ويشيد فيها بلاعب الخضر، سيتين وفي تصريحات له قبل لقاء ناديه ضد ريال سوسيداد، والذي جرى أمس كال المديح لماندي، لدرجة أنه وصفه باللاعب الخارق، وفي هذا الشأن قال:” ماندي لاعب خارق للعادة، هو لاعب لا يكل ولا يتعب من دراسة نفسه ومحاولة تصحيح أخطائه بعد كل لقاء، هو لاعب يسعى ليكون دائما أحسن من لقاء لآخر طريقة تطوره مدهشة، فمنذ وصوله إلى هنا وهو يتطور وبكل تأكيد سيواصل التطور ولن يتوقف” .

” غياب بودبوز بسبب المرض وليس لشيء آخر”

وفي نفس تصريحاته، تحدث “كيكي سيتين” عن غياب لاعبه الجزائري رياض بودبوز، حيث قال أن غياب بودبوز عن لقاء سهرة أمس كان بسبب الحمى التي أصابته وأبعدته عن التدريبات، وهو ما أشرنا إليه في عدد أمس، ويكون بذلك سيتين قد رد على الحملة التي اشتعلت وأكدت أن رياض مستبعد وأنه يستعد للرحيل لناد جديد، حيث قال أنه مازال باق ( لحد الآن )، وينتظر أن يعود بودبوز لتدريبات فريقه بداية من اليوم الجمعة أو غدا السبت، وهو ما يهدد مشاركته في اللقاء المقبل في الدوري أيضا .

بورقعة-ع

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