نيس يؤكد أن الشرط الجزائي لعطال هو 70 مليون أورو :

كشفت إدارة نيس الفرنسي عن أهم بنود العقد الذي أبرمته مع الدولي الجزائري يوسف عطال، الإدارة أفرجت عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يبلغ بحسب التقارير الفرنسية 70 مليون أورو، ويأتي الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد عطال في هذا الوقت بالذات لإبعاد الأندية الراغبة في ضمه والمتربصة به بعد تألقه الكبير جدا، حيث كشفت ليبيراسيون أن هناك كثير من الأندية تسعى خلف الدولي الجزائري والتي لم يمر عليها بروز هذا اللاعب في النصف الأول من الموسم مرور الكرام.

المدير الرياضي في نيس: ” من يريد عطال عليه أن يكلمنا نحن”

إلى ذلك، أدلى جوليان فورني المدير الرياضي للنادي بتصريحات أكد فيها أن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب هي حقا سبعين مليون أورو، وقال: ” قيمة الشرط الجزائي في عقد عطال هي 70 مليون أورو، لكل ناد يريد اللاعب عليه أن يدفع هذه القيمة إن أراد الحصول عليه من دون مفاوضات، أما في حال رغب في الفوز بخدماته بقيمة أقل فعليه أن يفاوضنا لأننا نحن المتحكمون في عقده “، هذا وعلقت كثير من الصحف الفرنسية على قيمة عطال وقالت أنها كبيرة جدا للاعب لعب لتوه أول ستة أشهر في المستوى العالي، لكن من حق إدارة نيس أن تحمي نفسها لأن الجزائري قادر للوصول لهذه القيمة في حال واصل التألق في الفترة المقبلة .

قدم مستوى كبيرا جدا ضد موناكو ونال إشادة واسعة

الحديث عن قيمة عطال لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتاج المستويات التي قدمها الجزائري في الفترة الأخيرة وآخرها ضد نادي موناكو سهرة الأربعاء، عطال قدم مستويات هائلة ضد هذا الفريق جعل الصحافة الفرنسية تشيد به يوم أمس وبقوة، حيث نصبته بعض المواقع رجل اللقاء بامتياز، وكان عطال قد ساهم في عودة فريقه بالتعادل من أرض موناكو، حيث قدم مستوى مميزا توجه بلقطة ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه والتي جاءت بعد مراوغته لعدد كبير من اللاعبين .

بورقعة-ع

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