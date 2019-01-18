وناس يخيّر أنشيلوتي بين اللعب بانتظام أو الرحيل هذا الشتاء :

l من دون أدنى شك، فإن العروض الكثيرة التي تهاطلت على متوسط الميدان الجزائري آدم وناس، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري، سواء من قبل أندية تنشط في البطولة الإيطالية أو خارج الكالتشيو، جعلت الدولي الجزائري في موقف قوة للتفاوض مع مدربه كارلو أنشيلوتي وكذا إدارة نادي الجنوب، حيث أكدت مصادر إعلامية إيطالية، بأن محارب الصحراء قد تحدث إلى مسؤولي نابولي وخيرهم بين مشاركته في لقاءات الفريق بانتظام أو تركه يغادر النادي نحو فريق آخر يلبي طموحاته الرياضية.

أنشيلوتي ما زال متمسكا بخدماته

كما تحدثت العديد من التقارير الإعلامية الإيطالية، فإن المدرب كارلو أنشيلوتي كان قد طالب من إدارة نادي نابولي الذي يشرف على عارضته الفنية، بأن تقوم بغلق الأبواب في وجه أي ناد يطلب خدمات الدولي الجزائري آدم وناس، ولو حتى على شكل إعارة، مبديا تمسكا كبيرا بخدمات لاعبه، خاصة بعدما تحدث إليه مؤخرا ووعده بمنحه لفرص أكثر مع قادم الجولات التي تنتظر الفريق في مرحلة العودة.

لاعب الخضر لم تقنعه مرحلة الذهاب ويريد اللعب بانتظام

وناس يرى أن مدرب النادي أنشيلوتي قد خدعه، حيث كان قريبا جدا من الرحيل في الصيف لكنه أصر على بقائه، وقال له أنه سيمنحه فرصة الظهور، لكن الجزائري لم يشارك إلا في لقاءات قليلة، وناس يرى أن الاجتماع المقبل يجب أن يكون حاسما وعلى الرئيس أن يتدخل، إما بمنحه مكانا أساسيا أو تركه يرحل لأحد النوادي التي تتيح له ذلك، ويبدو آدم مصرا هذه المرة، حيث تقول الصحافة الإيطالية أنه لا يريد تضييع ستة أشهر أخرى من مشواره على دكة البدلاء، ويملك وناس عديد العروض من أندية إيطالية وفرنسية، بعضها كبير وعريق، لذلك يرى أن البقاء في نابولي ليس مغريا جدا، خاصة إن كان سيجلس على الدكة.

وناس: “إما اللعب بانتظام أو الرحيل”

كشفت تقارير إيطالية يوم أمس، أن لاعب الخضر ونادي نابولي آدم وناس طلب لقاء الرئيس أورليو دي لاورنتيس من أجل دراسة مستقبله، ورغم أن الإدارة ترى أن مستقبله محسوم بأمر من المدرب الذي يريد بقاءه، إلا أن هذا الأمر لم يقنع وناس الذي يريد لقاء الرئيس لوضع النقاط على الحروف، التقارير قالت أن وضع وناس لا يعجبه بتاتا فإما تحسينه أو تركه يرحل لوجهة أخرى، هذا ويضغط وناس بقوة في الفترة الحالية من أجل اللعب، لأننا مقبلون كما يعلم الجميع على كأس إفريقيا وحظوظ وناس حتى في المشاركة ستكون ضئيلة، في حال لم يحجز مكانا أساسيا في المرحلة العودة، فما بالك باللعب أساسيا.

بورقعة-ع

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