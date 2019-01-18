مهاجم أتالانتا يقع في غرام آرسنال :

تحدث الكولومبي دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، عن مواجهة فريقه لجوفنتوس، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وقال زاباتا، في تصريحات لصحيفة “كوريري ديلا سيرا”: “سنلعب في كأس إيطاليا ضد جوفنتوس. إنها مباراة واحدة ومن الممكن أن يحدث خلالها أي شيء”.

وأضاف: “أتالانتا؟ في البداية الأمر لم يكن سهلاً لي مع جاسبريني، لكن هذه مجموعة قوية وتتمتع بصفات رائعة. بعد الحصة التدريبية الأولى قلت إنني إذا لم أسجل مع هؤلاء اللاعبين، فلن أفعل ذلك طوال مسيرتي”.

وتابع “قدوتي؟.. هيغواين عندما كان في نابولي، حيث أن تحركاته كانت مذهلة. وينطبق الأمر نفسه على فابيو كوالياريلا في سامبدوريا، إنه لشرف عظيم أن أتدرب مع هؤلاء”.

وحول العنصرية، صرح دوفان: “أعتقد أنه من العدل أن تتوقف المباريات، أستطيع أن أتخيل ما عاشه صديقي كوليبالي، يجب اتخاذ إجراءات حيال ذلك”.

وواصل: “فريقي المفضل؟ اعتدت على دعم فريق واحد في كل دوري، حيث أعجبتني ألوان إنتر ميلان ولكنني وقعت في غرام آرسنال مع تييري هنري”.

وأتم: “في كولومبيا نحن نحب البريميرليغ، من يعرف، ربما في يوم من الأيام ألعب هناك”.

وسجل زاباتا هدفين في آخر مواجهة لفريقه أمام جوفنتوس بالدوري الإيطالي، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.