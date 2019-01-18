480 مليار لتجهيز القرية الأولمبية بوهران :

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بأن الدولة أنفقت أموالا كبيرة جدا من أجل تجهيز القرية الأولمبية في وهران والتي ستحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2021 وذلك في رده على سؤال شفوي في البرلمان حول جاهزية الباهية وهران لاستقبال هذا الحدث الكبير، والذي سيعكس صورة الجزائر على المستوى العالمي وليس المتوسطي فقط، وقال المسؤول الأول عن القطاع: “بذلنا مجهودات كبيرة من أجل أن نكون جاهزين يوم انطلاق المنافسة الرسمية وصرفنا لحد الآن 480 مليار سنتيم لتجهيز القرية الأولمبية التي ستكون في مستوى الحدث، كما كشف الوزير حطاب أن هذا المبلغ ليس الوحيد، بعد أن قامت الدولة باستثمار 30 مليار سنتيم للتأكد من نجاح الدورة وتفادي أي مشكل عند تاريخ الانطلاق لهذا الحدث الرياضي الذي ستسخر الدولة كل الإمكانيات لإنجاحه وتقديم أحسن صورة عن الجزائر.

لم يقدم أي أرقام عن الإيرادات الممكنة

بالمقابل للأموال التي تم إنفاقها لتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط صيف 2021 ، لا يعرف لحد الآن ما هي الإيرادات المتوقع أن تجنيها الجزائر من هاته الألعاب والتي بعيدا عن جانبها الرياضي تحمل طابعا تجاريا بامتياز، فالفوائد المالية المنتظر تحصيلها يجب أن تكون كبيرة وهو ما يأمله أي بلد ينظم دورة رياضية مماثلة، خاصة أن الألعاب ستعرف مشاركة دول أوروبية كثيرة وتوافدا كبيرا مرتقبا للجماهير التي ستدر أموالا وتنعش مدينة وهران من الجانب الاقتصادي.

ب-ب

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