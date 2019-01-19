أنشيلوتي : “السنوات التي قضيتها في ميلان إستثنائية لكن..؟ “

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، أن الفرنسي زين الدين زيدان، كان لاعبا استثنائيا، وغير من مفهومه عن كرة القدم.

وقال أنشيلوتي، خلال حواره لصحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية: “زيدان غير من مفهومي عن كرة القدم، خلال وجوده معي في يوفنتوس، لدرجة أنني خلقت الفريق من حوله، وكنت أضع اللاعبين مما يتناسب مع قدراته”.

وعن الفريق الذي يُفضله من الفرق التي قادها في مسيرته، أجاب: “السنوات الثمانية التي قضيتها في ميلان هي شيء منفصل، لكن كي أكون صادقا سأختار ريال مدريد”.

واختتم: “مدريد هي مدريد، لأن كل المدربين يجب أن يكونوا قادرين على العمل في مدينة مثلها”.

يُذكر أن أنشيلوتي قاد ريال مدريد في الفترة بين 2013 و2015، وتوج بألقاب دوري الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا.