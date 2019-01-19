إشبيلية يرغب في ضم سليماني عن طريق الإعارة لنهاية الموسم :

بعد أستون فيلا يوم أمس، جاء الدور اليوم على نادي جديد لينضم لقائمة الأندية الراغبة في ضم الدولي الجزائري إسلام سليماني، حيث كشفت صحيفة ماركا الشهيرة في عددها ليوم أمس، أن النادي الأندلسي يريد الاستفادة من خدمات سليماني، ماركا قالت أن إدارة إشبيلية تدرك الوضع السيئ لسليماني مع ناديه، لكن هذا لن يمنعها من التعاقد معه بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي، حيث ستتقدم بعرض رسمي لضمه في الأيام المقبلة آملة أن يتم قبول هذا الطلب من فينرباتشي، الذي ورغم دعم المدرب سليماني سيعمل على التخلص منه.

التعاقد مع سليماني سيكون لتقوية الدكة فقط

الصحافة الإسبانية تكلمت عن وضع سليماني وقالت أن قدومه لإشبيلية سيكون في صالحه وصالح النادي أيضا، حيث سيساهم في تعزيز المنافسة في الخط الأمامي، ويضم نادي إشبيلية أرمادة من اللاعبين الممتازين، ما يؤكد أن التعاقد مع سليماني لن يكون إلا لتقوية الدكة، حيث يضم كل من البرتغالي سيلفا والفرنسي وسام بن يدر من دون نسيان القادم من البارصا منير الحدادي والدولي الإسباني نوليتو، وكلهم أحسن بكثير من سليماني فأين سيلعب الجزائري ؟.

الانتقادات تحاصر سليماني من كل حدب وصوب

الحديث عن انتقال سليماني المحتمل سيكون خبرا مفرحا جدا لأنصار النادي الناقمين عليه، الانتقادات مازالت تحاصر اللاعب وبقوة، خاصة بعد أدائه السيئ في لقاء “عمراني سبور” في الكأس سهرة الخميس، الإعلام التركي انتقد سليماني بقوة يوم أمس، حيث قال أنه لم يقدم أي شيء ضد فريق ضعيف من الدرجة الثانية، وكان سليماني قد عجز عن قيادة فريقه لتحقيق النصر في الكأس ضد عمراني سبور وخسروا بهدف وحيد من دون رد، كما عرف اللقاء تضييع الكثير من الفرص من الجزائري، يشار إلى أن اللقاء عرف مشاركة الجزائري الآخر ياسين بن زية الذي ظهر هو الآخر بمستوى سيئ .

مدرب فينرباتشي يواصل دعمه لسليماني

رغم مستواه المتواضع منذ انتقاله ورغم الضغط الكبير على الإدارة من أجل بيعه، إلا أن مدرب فينرباتشي مازال يدعم سليماني، الإعلام التركي قال يوم أمس أن أونال أورسون يدعم سليماني وقد دعمه بقوة بعد نهاية لقاء عمراني سبور، حيث كشفت صحيفة “مليات” أن أورسون شجع سليماني وهنأنه على أدائه وهذا من أجل رفع معنوياته، ويبدو أن مدرب فينرباتشي يدرك أن انتقاد سليماني لن يكون ذا فائدة حتى وإن كان يعترف بأنه لاعب سيئ .

بورقعة-ع

مرتبط