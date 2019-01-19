الترجي التونسي ينفي ضمه بلكالام :

كشفت إدارة الترجي التونسي حقيقة ما تردد حول عقدها لصفقات جديدة بخلاف الـ3 انتدابات التي أتمتها خلال الميركاتو الشتوي، حيث تداولت العديد من المواقع ضم النادي للمدافع المحوري الجزائري السعيد بلكالام في صفقة انتقال حر، ليأتي النفي من الترجي في بيان رسمي أول أمس ذكر فيه: “أقفل الترجي الميركاتو الشتوي في الوقت القانوني في 15 الشهر الجاري، بـ3 انتدابات خارجية فقط، وكانت هذه الصفقات، الجزائري الطيب مزياني والليبي حمدو الهوني والنيجيري جونيور لوكوزا”. واختتم البيان: “لا صحة للأخبار الشائعة هنا وهناك بخصوص إتمام صفقات أخرى.. توضيح وجب علينا نشره لجماهيرنا العزيزة حتى يكونوا مطلعين على حقيقة الأخبار في شأن فريقهم”، ليكون بذلك نفي الترجي دليل على أن بلكالام يتجه لقضاء موسم أبيض.

ب-ب

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