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الكشف عن كرة نهائي دوري الأبطال :

19 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 35 زيارة

تحمل كرة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، اسم “نهائي مدريد 19″، وستتميز بلون أحمر تمثيلاً لملعب أتلتيكو مدريد، واندا متروبوليتانو الذي سيستضيف المباراة الحاسمة للبطولة في أول جوان المقبل.

وكشفت شركة “أديداس” الألمانية للملابس الرياضية اليوم السبت، عن الكرة التي تمثل “نموذجًا بعيدًا عن سابقاتها في السنوات الماضية، بنجوم بيضاء على خلفية حمراء، تحمل صورا للملعب الذي سيستضيف النهائي”.

وستستخدم كرة “نهائي مدريد 19” في كل المباريات المتبقية من موسم التشامبيونز ليغ الحالي، اعتبارًا من منافسات ثمن النهائي التي ستنطلق في فبفري المقبل.

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