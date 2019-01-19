الهلال السعودي يضغط لأجل ضم فيغولي :

كشفت تقارير تركية يوم أمس أن نادي الهلال السعودي خطا آخر خطواته في سبيل ضم الدولي الجزائري ولاعب نادي غلطة سراي سفيان فيغولي، الصحافة المحلية قالت أن إدارة الهلال تضغط بقوة في هذه الأيام لأجل ضم سفيان وستقوم بآخر محاولة، خاصة أن الميركاتو الشتوي قد اقترب من نهايته ولم يعد يفصلنا عنه سوى عشرة أيام، إدارة الهلال ستكون قد قدمت عرضها وهي في انتظار الرد النهائي .

الهلال هو من قدم ستة ملايين أورو كراتب سنوي لفيغولي

بحسب الإعلام التركي فإن نادي الهلال قد قدم عرضا مغريا جدا لفيغولي يتمثل في توفير راتب وصل لستة ملايين أورو سنويا، وكنا قد أشرنا في عدد سابق لدخول نادي سعودي وتقديمه لهذا الراتب وتبين أنه الهلال، ويحتل الهلال الصف الأول في الدوري السعودي، لكن ورغم ذلك يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين في صورة فيغولي، ورغم الكشف عن اسم الهلال، إلا أن الصحافة التركية قالت أن أندية سعودية أخرى تراقب فيغولي، قد يكون من بينها الاتحاد الذي يعاني في مؤخرة الترتيب .

مشاركة فيغولي في لقاء اليوم قد يعني رفض العرض

رغم أنه عرض مغر جدا، إلا أن الإعلام التركي قال أنه سيرفض، حيث يصر سفيان على البقاء وهو ما صرح به مرارا وتكرارا، التقارير الصحفية قالت أن مشاركة لاعب الخضر في لقاء اليوم في الدوري من عدمها قد تكون مؤشرا قويا على ذلك، ففي حال شارك أساسيا فإن ذلك سيعني رفض العرض ويؤكد اعتماد المدرب عليه، أما في حال غياب سفيان عن التشكيلة الأساسية فإن الأمر قد يدعو للريبة، ويلاقي غلطة سراي سهرة اليوم السبت نادي أنقرة غوجو ضمن الجولة الـ18 للدوري التركي .

بورقعة-ع

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