بلايلي يفوز في دوري أبطال إفريقيا ويتصدر مجموعته :

تمكن نادي الترجي الرياضي التونسي من تحقيق أول فوز له في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد إطاحته بنادي بلاتينيوم القادم من زيمبابوي بهدفين من دون رد سجلهما الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي، اللقاء عرف مشاركة الجزائري يوسف بلايلي في تسعين دقيقة، وقدم بحسب بعض المصادر التونسية مستوى طيبا، من جانب الترجي الرياضي دائما عرف اللقاء غياب الجزائري الآخر الطيب مزياني الذي يبدو أنه صار بديلا، حيث جلس على الدكة لثاني لقاء على التوالي .

بورقعة-ع

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