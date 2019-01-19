بودبوز يقرر البقاء في ريال بيتيس :

كشفت تقارير فرنسية أمس الجمعة انسحاب نوادي الليغ 1 من صفقة الدولي الجزائري رياض بودبوز، الأمر لا يدعو للغرابة من حيث المبدأ، لأن نادي ريال بيتيس اشترط مبلغا كبيرا جدا للتنازل عن لاعبه الجزائري، كما أن التقارير الفرنسية قالت أن الانسحاب لا يعود لأمور مالية بل لأن بودبوز هو من قرر البقاء، حيث غير الجزائري رأيه في الأيام الأخيرة وبات يرى أن مواصلة المشوار مع ريال بيتيس سيكون أحسن له .

أوضاع بودبوز تحسنت واجتماعه مع الإدارة كان إيجابي

كنا قد ذكرنا في أعداد سابقة أن إدارة بيتيس عقدت بعض الاجتماعات مع بودبوز ووكيل أعماله، وأنها تكون قد عقدت اجتماعا آخر في اليومين الماضيين، الصحافة الإسبانية قالت أن الاجتماعات كانت من أجل دراسة إمكانية رحيل اللاعب، لكن الصحافة الفرنسية قالت يوم أمس أن الاجتماعات قربت وجهات النظر بين المدرب ولاعبه، كما أن وضع اللاعب في تحسن مستمر، فبعد أن كان لا يستدعى، صار يستدعى وأيضا يشارك لبضع دقائق وهذا في حد ذاته مؤشر إيجابي .

لديه عروض غير فرنسية وكل شيء ممكن

صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الإسبانية نشرت أيضا تقريرا عن لاعب الخضر يوم أمس لكنها أشارت إلى أن بودبوز لم يضمن بقاءه في ناديه الحالي بعد، ولو أنه بات قريبا جدا من ذلك، الصحيفة الإسبانية قالت أن بودبوز لم يعد متحمسا للعب في فرنسا بالذات من دون إبراز أسباب حقيقية لأجل ذلك، لكنه بالمقابل منفتح على عروض من أندية أخرى، لم يتم الكشف عن أسمائها، ما يعني أن بقاء بودبوز أو رحيله لم ولن يتضح إلا في الساعات الأخيرة من الميركاتو وأن التضارب في الأنباء لن يوقفه إلا تصريح من اللاعب أو من وكيل أعماله وبدرجة أقل من المدرب كيكي ستين، يشار إلى أن رياض مطلوب من بعض الأندية غير الفرنسية كبولونيا التي أشرنا إليها يوم أمس، ونادي مونتريال الكندي، لكنها تبقى نوادي أقل من المأمول على الأقل من الجانب الفني .

بورقعة-ع

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