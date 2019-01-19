رئيس إيمبولي: ” نابولي يعرف جيدا أننا لن نتنازل عن بن ناصر”

أدلى رئيس نادي إيمبولي فابريزو كورسي بتصريحات جديدة تكلم فيها عن ميركاتو الفريق، كورسي وفي تصريح لموقع “كالتشيو نابولي 24″ تكلم عن بن ناصر وإمكانية انتقاله لنابولي، خاصة أنه كشف في وقت سابق رغبة البارتينوبي في ضم الشاب الجزائري وفي هذا الشأن قال: ” بن ناصر إلى نابولي ؟ الأمر ممكن لقد تحدثنا عن الأمر في وقت سابق، لكن لنكن واقعيين، هم يعرفون جيدا أننا لن نتنازل عن بن ناصر في الوقت الحالي”، ويؤكد كورسي في كل حوار يجريه تمسكه ببن ناصر، لكنه في كل حوار أيضا يؤجل المفاوضات إلى الصيف عوض جانفي الحالي، ما يعني انفتاحه على إمكانية بيعه لاحقا، ويبقى بن ناصر أقرب لنادي روما رغم نفي الرئيس، لأنه النادي الوحيد الذي كشف أن بن ناصر سيكون صفقة الصيف وهذا في تصريح للمدير الرياضي مونشي .

بورقعة-ع

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