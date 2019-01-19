ريال مدريد يحسم صفقة انتقال نجم إشبيلية

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد حسم بالفعل صفقة التعاقد مع متوسط ميدان إشبيلية، بابلو سارابيا.

ويلتقي الفريق الملكي بنظيره إشبيليه عصر اليوم على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب الجولة العشرين من الدوري الإسباني، في لقاء لا يقبل القسمة على إثنين نظرًا لجمع كليهما لنفس رصيد النقاط (33).

سارابيا (26 عامًا) تكوّن في الأساس بأكاديمية شبّان ريال مدريد مُترقيًا بالفرق المُختلفة وصولًا للكاسيا عام 2010، في العام التالي تم بيعه إلى خيتافي بمبلغ 3 ملايين يورو، وهو الذي باعه بدوره إلى إشبيليه صيف 2016 بمليون يورو واحد فقط.

ويمثل سارابيا عنصر قوة فعّال لدى الفريق الأندلسي وأحد رجال المدرب بابلو ماشين الموثوقين، بعدما سجل 15 هدفًا ومرر 8 تمريرات حاسمة هذا الموسم بكل البطولات، الدوري، الكأس، البطولات الأوروبية وكأس السوبر الإسباني.

اللاعب الأعسر يرتبط بعقد مع إشبيليه حتّى صيف 2020، وهو ما سيسهل عليه مهمة الخروج هذا الشتاء بدلًا من ورقة الضغط بالخروج المجّاني الموسم القادم من جانب النادي العاصمي، أما إشبيليه فيتفهم موقف سارابيا من الرحيل.

واطلقت الصحافة المدريدية مصطلح العودة للمنزل من جديد على الصفقة إسوة بما حدث مع بول بوغبا عند عودته من جوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، أمّا كشّافي الميرنغي فسيكونون متواجدين اليوم لمراقبة اللاعب عن كثب قبل إعطاء تقرير فوري عقب انتهاء المباراة.

ورفض سارابيا محاولات إشبيلية لتوقيع عقد جديد معه، وباتت الرغبة هي الانتقال إلى ريال مدريد.