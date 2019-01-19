زفان مرشح لتعويض بن سبعيني في لقاء مونبوليي اليوم :

يلتقي عشية اليوم السبت ماندي ران على أرض ملعبه بنادي مونبوليي ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي، اللقاء سيكون فرصة مميزة للاعب الخضر مهدي زفان من أجل المشاركة أساسيا، حيث سيحاول استغلال فرصة تألقه في اللقاءات الماضية من أجل حجز مكان أساسي، زفان سيحاول الاستفادة أيضا من غياب زميله الجزائري الآخر رامي بن سبعيني، حيث سيغيب رامي عن لقاء فريقه السابق بسبب الإصابة، تقارير فرنسية ذكرت يوم أمس أن مدرب النادي جوليان ستيفان سيبعد رامي عن لقاء اليوم بسبب عدم اكتمال شفائه، يذكر أن زفان هو من خلف بن سبعيني في لقاء الجولة الماضية بعد مرور أقل من ربع ساعة عن بداية الشوط الثاني وهو مرشح قوي لخلافته في لقاء اليوم أيضا، بما أنه مدافع متعدد المناصب وسبق له حتى اللعب في وسط الميدان وكمهاجم أيمن، وهذه من أسباب قرار الإدارة الإبقاء عليه .

بورقعة-ع

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