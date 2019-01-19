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ساري يتواصل مع هيجواين بشكل شخصي

19 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 34 زيارة

تواصل الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لتأكيد إتمام صفقة انضمام اللاعب للبلوز خلال الفترة المقبلة.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” اليوم، إلى أن ساري اتصل بهيغواين بشكل شخصي أمس الجمعة، وأكد له أن صفقة انتقاله لتشيلسي سيتم إنهاؤها خلال الأيام القادمة.

وكان تشيلسي يأمل في إنهاء صفقة انتقال هيغواين صباح أمس الجمعة، من أجل تسجيله في قائمة الفريق التي ستواجه آرسنال مساء اليوم السبت، ولكن عدم إنهاء الأمور مع ميلان، أجل الإعلان.

ويرغب نادي ميلان في الحصول على بديل قبل الموافقة على الاستغناء عن هيغواين خلال فترة الانتقالات الشتوية، والأقرب للروسونيري هو التعاقد مع المهاجم البولندي بياتيك، من جنوى.

وأخيرًا أكدت أن هيغواين من المتوقع أن يسافر إلى لندن يوم الثلاثاء المقبل، من أجل التوقيع مع تشيلسي، في حالة إنهاء الأمور خلال اليومين المقبلين.

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