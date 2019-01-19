كلوب يرد على إمكانية استعادة كوتينيو :

فند الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، الشائعات التي تحدثت حول إمكانية عودة البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى الفريق مرة أخرى

وتحوم الكثير من التكهنات حول مستقبل اللاعب البرازيلي، والذي يعاني من قلة المشاركة مع برشلونة، لا سيما في الدوري.

ووفقًا لصحيفة “ليفربول إيكو” فإن يورغن كلوب يرى أن “كل شيء على ما يرام” مع اللاعب الذي باعه إلى برشلونة مقابل 142 مليون إسترليني العام الماضي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: “هذا أمر لا أريد التحدث عنه، لا يمكنني القول إنها عملية نقل محتملة، أو لاعب من المحتمل أن ينضم لنا، أي شيء آخر سأقوله سيفتح المزيد من القصص، وليست هناك قصة من الأساس”.

وأضاف: “فيليب في برشلونة، وكما أعلم فإنه يعيش حالة جيدة، وكل شيء على ما يرام بالنسبة له”.

وسئل عن إمكانية أن يوقع عقدًا جديدًا مع الريدز مثلما فعل المدافع روبرتسون مؤخرًا، قال: “سأكون سعيدًا لو لم يقدموا لي شيئا الآن، لأنني لا أريد التفكير في الأمر”.

وتابع: “أمامي وقت طويل وسيكون هناك الكثير من التغييرات قبل 2022، لكني لا أريد التفكير في هذا الأمر في الوقت الحالي، سنرى ما سيحدث”.

وسئل حول إمكانية ضم ديفيد فاغنر مدرب هيديرسفيلد المستقيل، للجهاز الفني للريدز، أجاب: “فاغنر مدرب ونحن لسنا بحاجة لمدرب، أحب العمل معه في يوم من الأيام، لكن من الصعب أن نتاقسم نفس المنصب”.