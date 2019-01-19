محرز ثالث أحسن لاعب مغاربي :

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن نتائج جائزتها السنوية لأحسن لاعب مغاربي، النسخة الحالية وكما كان منتظرا عرفت فوز لاعب غير جزائري نظرا لتراجع مستوى الكثير من اللاعبين، لكنها عرفت تواجد لاعب الخضر رياض محرز في المركز الثالث، رياض الذي توج بنسختي 2016 و 2017 تخلف عن أنيس البدري، الذي فاز بجائزة هذه النسخة وأيضا المغربي حيكم زياش لاعب أجاكس الذي جاء ثانيا، وبحسب فرانس فوتبول فإن أنيس البدري توج بواقع 47% أي قرابة نصف الأصوات، فيما جاء زياش ثانيا بـ15 % فيما جاء محرز ثالثا بـ12 % .

بونجاح خامسا وعطال سادسا ويتفوقان على نجوم كبار

إلى جانب محرز، عرفت قائمة “فرانس فوتبول” تواجد لاعبين جزائريين آخرين ويتعلق الأمر بكل من بغداد بونجاح ويوسف عطال، وحتى إن لم يتوجا أو يتواجدا في البوديوم، إلا أن الثنائي الجزائري أبان عن قدراتهما ومجرد تواجدهما يعتبر تتويجا، لاعب السد بغداد بونجاح جاء في المركز الخامس بنسبة تصويت وصلت لـ6 % ، فيما جاء عطال في المركز الذي يليه بنسبة تصويت 4 %، وتفوق الثنائي الجزائري لاعبين كبار مثل لاعب بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي ولاعب جوفنتوس مهدي بن عطية، بالإضافة إلى لاعب ديجون المتألق التونسي نعيم سليطي .

بورقعة-ع

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