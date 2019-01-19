الرئيسية / آخر الأخبار / مدرب الاتفاق يقرر إراحة مبولحي ويغيبه عن لقاء الكأس :

مدرب الاتفاق يقرر إراحة مبولحي ويغيبه عن لقاء الكأس :

19 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 38 زيارة

غاب حارس المنتخب الوطني رايس وهاب مبولحي عن لقاء فريقه الاتفاق، الذي جمعه بنادي الأمجاد والذي جرى عشية أمس الجمعة، غياب مبولحي كان فنيا، حيث فضل المدرب الأورغواياني للفريق منح الفرصة للحارس البديل الصالح على أن يعود الدولي الجزائري لمكانه الأساسي في لقاءات الدوري المقبلة، بالعودة للقاء فقد انتهى بفوز رفقاء الرايس بتسعة أهداف كاملة مقابل هدف وحيد حاجزين لأنفسهم مكانا في دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين .
بورقعة-ع

شاهد أيضاً

برشلونة يعثر على داني ألفيش الجديد في البرازيل

يسعي المدير التقني لبرشلونة، إيريك أبيدال، إلى التعاقد مع مدافع فريق أتليتكو مينيرو، إيميرسون، خلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved