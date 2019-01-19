مدرب الاتفاق يقرر إراحة مبولحي ويغيبه عن لقاء الكأس :

غاب حارس المنتخب الوطني رايس وهاب مبولحي عن لقاء فريقه الاتفاق، الذي جمعه بنادي الأمجاد والذي جرى عشية أمس الجمعة، غياب مبولحي كان فنيا، حيث فضل المدرب الأورغواياني للفريق منح الفرصة للحارس البديل الصالح على أن يعود الدولي الجزائري لمكانه الأساسي في لقاءات الدوري المقبلة، بالعودة للقاء فقد انتهى بفوز رفقاء الرايس بتسعة أهداف كاملة مقابل هدف وحيد حاجزين لأنفسهم مكانا في دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين .

بورقعة-ع

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