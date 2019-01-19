مصر ترغب في تقديم انطلاق الكان :

كشفت تقارير إعلامية مصرية أن الاتحاد المحلي لكرة القدم يرغب في تقديم انطلاق كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر الصيف القادم، بعد أن تمكنت من تعويض الكاميرون على منافستها جنوب إفريقيا، حيث أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة هاني أبوريدة خطابًا إلى رئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد، يستفسر فيه عن إمكانية تقديم موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا 24 ساعة، والتي كان من المقرر أن تقام خلال الفترة من 15 جوان إلى 13 جويلية وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ أمم إفريقيا، وجاء استفسار اتحاد الكرة المصري، بسبب رغبته في بدء البطولة يوم الجمعة، حتى يضمن حضورًا جماهيريًا كاملًا بالإضافة إلى وجود تسهيلات مرورية في المنطقة المحيطة بملعب القاهرة،حيث أرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه تقديم موعد افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، ليقام يوم 14 جوان بدلاً من 15 من نفس الشهر.

الكاف ستنتظر موافقة الممولين والشركة المالكة لحقوق البث

رغم أن الطرف المصري أراد تقديم انطلاق المنافسة بيوم واحد فقط، إلا أن الكاف لا يمكنها الموافقة إلا بالعودة إلى الاتحاد الدولي للعبة، وكذلك الممولين لكأس أمم إفريقيا و الشركة المالكة لحقوق البث قبل الرد على المقترح المصري، لكن كل المؤشرات تؤكد أن الكاف ستوافق على تقديم الكان بـ24 ساعة، بما أنها لن تؤثر على تحضير المنتخبات وحتى التنظيمات لهذا العرس الإفريقي.

ب-بكوش

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