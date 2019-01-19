مونديال قطر يتجه لاحتضان 48 منتخبا لأول مرة في تاريخه :

يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم”الفيفا” في اجتماع مكتبه التنفيذي بمراكش المغربية دراسة إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبا عوضا من 32 بداية من النسخة التي ستحتضنها قطر سنة 2022 وذلك بقيادة الرئيس جياني أنفانتينو الذي قام بحملة كبيرة للدفاع عن فكرته عن طريق مراسلة العديد من البلدان الخليجية من أجل مساعدة قطر واحتضان بعض اللقاءات خلال الدورة، حيث تحصل على موافقة بعض الدول على غرار الكويت، كما يطمح أنفانتينو إلى زيادة عدد الأندية في مونديال الأندية كذلك.

أنفانتينو: “قطر ترحب بفكرة تنظيم مونديال بـ48 منتخبا”

أكد رئيس الفيفا جياني أنفانتينو على هامش اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد بمراكش، أن زيادة المنتخبات في المونديال سيكون أمرا مفيدا للكرة ولكل المنتخبات، مؤكدا أن القطريين عبروا عن ترحيبهم بتنظيم المونديال بحضور 48 منتخبا وقال: “التفكير في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 سيكون أمرا جيدا ونحن ندرس إمكانية إقامته بهذه الطبعة في مونديال قطر 2022، خاصة أن القطريين ابدوا تفتحا كبيرا من أجل مناقشة الفكرة”.

“مونديال الأندية سينظم بمشاركة 24 فريقا”

يبدو الرجل الأول في الاتحاد الدولي لكرة القدم مصمما على إحداث تغييرات جذرية على المنافسات التي ينظمها، فأنفانتينو يريد رفع عدد الفرق في مونديال الأندية إلى 24 فريقا وهنا قال أيضا: ” نرغب في إقامة مونديال للأندية حقيقي بمشاركة 24 فريقا يمثلون كل القارات، حقيقة أحسن الأندية متواجدة في القارة الأوروبية، لكن وجب تواجد فرق من كل العالم، سننظم مونديال الأندية بصفة رائعة وسيكون مشابها تماما لمونديال المنتخبات”.

ب-بكوش

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