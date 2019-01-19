هازارد يصدم تشيلسي وريال مدريد يكثف محاولات ضمه :

يواصل ريال مدريد الإسباني، سعيه لضم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، لدعم هجومه الذي يعاني هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن هازارد رفض آخر عروض تشيلسي لتمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2020، لكنه يريد إنهاء الموسم الحالي مع البلوز، وربما الرحيل بالصيف المقبل إلى ريال مدريد.

وأشارت إلى أن ريال مدريد بدأ في تكثيف جهوده من أجل التعاقد مع اللاعب البلجيكي، لكنه لا يريد الدخول في معركة مع النادي الإنجليزي.

وأوضحت أن المديرة التنفيذية لتشيلسي مارينا غرانوفسكايا، تريد الحصول على أكبر قدر ممكن من المال من بيع هازارد، وبالتالي سوف تكون مجبرة على الجلوس للتفاوض مع ريال مدريد، لبيعه الصيف المقبل.

ويدور الحديث عن رغبة تشيلسي في بيع لاعبه مقابل 100 مليون يورو على الأقل.

ويرغب هازارد في الحفاظ على علاقته الجيدة مع إدارة البلوز حتى آخر يوم له في تشيلسي، على الرغم من رفضه عروض التجديد المقدمة له من النادي.

ويسعى ريال مدريد إلى أن يكون إيدين هازارد، أحد أبرز نجوم الفريق الفترة المقبلة، حيث سيقوم النادي بعدة تغييرات في قائمة الملكي.