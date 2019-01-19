وناس يستفيد من إصابة زميله للعب أساسيا :

كشفت تقارير إيطالية يوم أمس الجمعة عن غياب اللاعب دريس مارتينس عن تدريبات فريقه وهو الغياب الممتد منذ قرابة العشرة أيام، ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن مصيبة مارتيس صبت في مصلحة الجزائري آدم وناس، الصحافة الإيطالية قالت يوم أمس أن المدرب كارلو أنشيلوتي يتوجه للاعتماد على وناس كأساسي في لقاء الغد ضد لازيو، ورغم أنه لقاء صعب ومهم إلا أنشيلوتي سيعتمد على الجزائري كأساسي، وهذا بعد مستواه المميز جدا في لقاء الكأس الأسبوع الماضي، لحساب نفس اللقاء يتوجه الجزائري الآخر فوزي غلام لاستعادة مكانه، حيث كشفت أغلب الصحف والمواقع أنه سيشارك أساسيا بعد أن غاب عن لقاء الكأس الماضي، في قرار من المدرب لإراحة لاعب عائد منذ جولات فقط من الإصابة ولا يجب إرهاقه وإجهاده كثيرا .

بورقعة-ع

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