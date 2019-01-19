برشلونة يعثر على داني ألفيش الجديد في البرازيل

يسعي المدير التقني لبرشلونة، إيريك أبيدال، إلى التعاقد مع مدافع فريق أتليتكو مينيرو، إيميرسون، خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وبحسب ما أوردته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في نسختها الإلكترونية الصادرة اليوم السبت، فإن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يلقى استحسان أبيدال بشكل كبير بعدما شاهد مباراة له ضد غريميو هذا الموسم.

ويهدف الرجل الفرنسي إلى إبرام الصفقة هذه الأيام قبل أن يتألق اللاعب مع منتخب بلاده البرازيل، والمشارك ببطولة أمريكا الجنوبية لأقل من 20 عامًا والمقامة حاليًا في تشيلي، وهو ما سيرفع سعره إلى الأضعاف.

ويتواجد بالبطولة العديد من كشافي كبار أندية القارة العجوز، ومن ضمنهم مبعوث برشلونة الرسمي إلى أمريكا الجنوبية أندري كوري، للوقوف على مدى ملائمة اللاعب لأسلوب ونهج الفريق.

تبقى المعضلة بالنسبة للفريق الكاتالوني هي عدم وجود بطاقة شاغرة للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، فالبطاقات الأربع ممنوحة بالفعل لكل من كوتينيو، آرثر، فيدال، ومالكوم.

لذا فإن الخيار الأقرب للنادي مع إيميرسون أباريسيدو ليتي دي سوزا جونيور (الإسم الكامل) هو التوقيع معه هذا الشتاء وإعارته إلى ريال بيتيس حتّى صيف 2020، وهو ما سيمنح النادي الوقت الكافي لمعرفة إمكاناته عن قرب وبنفس الدوري الذي ينشط به برشلونة بل أيضًا وبفريق يمتلك أسلوب لعب قريب مشابه، ومن ثَم سيكون قرار استرجاع اللاعب أو بيعه حاضرًا بنهاية المدة.

ويعي كوري جيدًا وجود اهتمامات من جانب بعض الأندية الكبرى بأوروبا وعلى رأسها إنتر ميلانو الإيطالي وأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، ووفق الصحيفة فإنه سينتظر حتّى قبل الميركاتو لمراقبة اللاعب بشكل أكبر، حيث ينتابه بعض الشكوك حول جاهزيته للعب بالدوري الإسباني من الأساس.

يرتبط إيميرسون بعقد مع أتليتكو مينيرو يمتد حتّى صيف 2022، ويبلغ سعره وفق موقع ترانسفير ماركت 50 ألف يورو فقط، ويستطيع شغل مركز الظهير الأيمن فقط.