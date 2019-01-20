أحداث الشغب بملعب “الدراويش” تمهد لفشل “كان” 2019 :

شهدت مباراة الإسماعيلي المصري والنادي الإفريقي التونسي في إطار الجولة الثانية من منافسة دوري المجموعات لبطولة رابطة أبطال إفريقيا مساء الجمعة المنصرم، أحداث شغب من قبل أنصار “الدراويش”، وذلك قبل انتهاء الوقت الرسمي للقاء بأقل من 10 دقائق، حيث كان الفريق المحلي الإسماعيلي متأخرا في النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد، مما أدى لتوقف المباراة في دقائقها الأخيرة بطلب من الحكم الدولي الكامروني نيانت بعد إصابة أحد مساعديه بمقذوفات الأنصار الذين كانوا فوق مدرجات الملعب.

تسجيل 12 إصابة من بينها ضابط شرطة..!

تناقلت العديد من منابر إعلامية مصرية ما صرحت به مصادر طبية من مستشفى الإسماعيلية حول إصابة 12 شخصا، بينهم ضابط برتبة رائد بكدمات جراء إلقاء الكراسي والزجاجات من مدرجات الجماهير المصرية، المصادر الطبية بمستشفى الإسماعيلية أكدت على أن الإصابات تراوحت ما بين اختناقات وكدمات، بعضها لا يزال في حالة خطيرة ولم يغادر المستشفى إلى حد الآن، ما يؤكد العنف الكبير الذي شهدته مباراة الإسماعيلي والضيوف من النادي الإفريقي.

الجانب الأمني يثير مخاوف الأفارقة

بعيدا عن مباراة الإسماعيلي والإفريقي، فإن الأهم يبقى الملف الأمني الذي يثير مخاوف الأفارقة قبل موعد انطلاق فعاليات “الكان” بأقل من 5 أشهر فقط، على اعتبار أن الملاعب المصرية كانت معاقبة من قبل بسبب أعمال العنف والشغب التي عرفتها خاصة ما حدث من قبل في نفس الملعب، بالإضافة إلى تدهور الجانب الأمني في أم الدنيا، ما جعل الخوف يتسرب لنفسية الأفارقة المقبلين على المنافسة بالملاعب المصرية.

عدة صحف إفريقية تحدثت عن الحادثة

تسارعت العديد من الصحف الإفريقية خاصة منها الكامرونية والجنوب إفريقية لنقل الأحداث التي عرفتها مباراة الإسماعيلي المصري والنادي الإفريقي التونسي، مستغلين الفرصة لضرب خيارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من خلال قبول ملف ترشح مصر لاحتضان التظاهرة في ظل الظروف اللا أمنية حسب الصحافة الإفريقية وأحداث الشغب التي تعيشها الملاعب المصرية.

الأفارقة لا يثقون في هيئة أحمد أحمد

كما أبدت العديد من الصحف الإفريقية عدم ثقتها في رئيس الاتحاد الإفريقي الذي عمل جاهدا، حسبها، لحرمان الكامرون من احتضان العرس الإفريقي، والتحايل على ملف جنوب إفريقيا، وذلك حتى يقدم خدمة جليلة للاتحاد المصري لكرة القدم، باعتبار أن رئيس “الكاف” كان قد تلقى اتهامات خطيرة في الفترة القصيرة الماضية منها حتى ما قد تجره للمحكمة الدولية بلوزان، كما هددت به اتحادية جنوب إفريقيا.

..وينتظرون موقف “الكاف” من الحادثة

كما ينتظر متتبعو شؤون كرة القدم الإفريقية موقف “الكاف” مما حصل في ملعب الإسماعيلية، من عقوبات قد تسلط على النادي الذي قام أنصاره برشق الملعب بالكراسي وكسر الزجاج، بالإضافة إلى إصابة الحكم المساعد وحتى رجال الأمن، وكل هذه التجاوزات الخطيرة على هيئة أحمد أحمد أن تفرض عقوبات ردعية في حق الفريق المستضيف.

السلطات المصرية مطالبة بطمأنة المنتخبات المتأهلة

في الأخير تبقى السلطات المصرية وبعد حادثة ملعب “الدراويش” الذي اختير لاحتضان مباريات كأس إفريقيا القادمة، مطالبة بتقديم تطمينات للمنتخبات المتأهلة على توفير الأمن والسلام سواء للاعبين وحتى الأنصار، الذين سيتنقلون لأم الدنيا من أجل حضور الدورة القادمة، في مختلف الملاعب المرشحة لاحتضان اللقاءات، باعتبار أن حادثة توقف مباراة الإسماعيلي والنادي الإفريقي قبل موعدها الرسمي بسبب أعمال الشغب زادت من مخاوف أبناء القارة السمراء في فشل نجاح الدورة.

م.دحوي

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