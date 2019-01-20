الأفارقة يدعمون رئيس “الفيفا” لزيادة المنتخبات في المونديال :

لقي رئيس الفيفا جياني إنفانتينو دعما كبيرا من الاتحاد الإفريقي والاتحاديات المنضوية تحت لوائه في حملته من أجل رفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبا عوضا عن 32 بداية من مونديال قطر 2022 وعدم الانتظار حتى مونديال 2026 التي ستنظمه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، حيث أكد رئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد خلال اجتماع المكتب التنفيذي للفيفا الذي انعقد في مراكش دعم إفريقيا لمقترح إنفانتينو الرامي إلى تطوير الكرة ومنح الفرصة أكثر للمنتخبات خراج نطاق قارة أوروبا.

رئيس الفيفا قدم ضمانات برفع تمثيل إفريقيا إلى 9 منتخبات

بحسب الأصداء التي تسربت من اجتماع الفيفا الأخير في مراكش المغربية، فإن رئيس الفيفا قدم ضمانات، وتعهدات لرئيس الكاف برفع عدد المنتخبات الممثلة للقارة الإفريقية إلى تسعة منتخبات كاملة، على اعتبار حجم القارة عوضا من خمسة منتخبات مثلما جرت عليه العادة في النسخ السابقة، لكن شريطة منح دعمهم الكامل لمقترحه، وهو الذي يعرف أن أصوات الاتحاديات الإفريقية سيكون لها تأثير كبير في القرار النهائي، لتبقى المصالح هي من تحسم مثل هذه القرارات، والفيفا دائما ما تجد دعما من الأفارقة.

ب-ب

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