الأهلي الإماراتي يراسل إدارة بيتيس بشأن بودبوز :

كشفت تقارير إيطالية يوم أمس أن لاعب الخضر رياض بودبوز مازال تحت أنظار بعض الأندية رغم قراراه بالبقاء في بيتيس، موقع “توتو ميركاتو واب” الإيطالي الشهير قال أن نادي من دولة الإمارات يراقب بودبوزويكون قد أرسل بشأنه طلبا لناديه بيتيس، ولم يشر الموقع السابق، ما إذا كان هناك عرضا رسميا أم لا لكنه أكد عن وجود اهتمام حقيقي من هذا النادي الإماراتي، وبحسب الأخبار الصادرة من إيطاليا فإن الأمر يتعلق بنادي أهلي دبي الذي يعتبر من أقوى وأغنى الأنـدية المحلية.

نادي بولونيا لم يفقد الأمل في ضمه وسيقوم بمحاولة جديدة

قد يتساءل البعض عن سر ذكر اتصال نادي إمارتي بلاعب جزائري في الإعلام الإيطالي وليس الإسباني مثلا، الأمر مفهوم جدا لأن موقع “توتو ميركاتو” نسب الخبر لأحد مقربي نادي بولونيا الذي يقاتل هو الآخر لضم بودبوز، الموقع السابق قال أن بولونيا يلاقي منافسة كبيرة من ضمنها نوادي عربية، بالحديث عن بولونيا ورغبته في ضم الجزائري قال الموقع السابق أن النادي سيحاول مرة أخرى ضم بودبوز قبل نهاية فترة التحويلات ولو أن الأمور جد صعبة لأن بولونيا لم يعد ناديا محفزا للانتقال إليه.

سيغيب عن لقاء جيرونا اليوم

لن يكون بمقدور لاعب الخضر المشاركة عشية اليوم الأحد في لقاء جيرونا في الدوري، حيث أعلن مدرب ريال بيتيس عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون من دون وضع اسم بودبوز، رياض وبحسب الإعلام الإسباني لم يشارك في الحصة التدريبية التي خاضها فريقه يوم أمس، ما يعني أن غيابه عن لقاء اليوم مبرر، ومازال بودبوز يعاني من نزلة البرد الحادة التي ألمت به والتي غيبته بذلك عن ثاني لقاء على التوالي بعد غيابه عن لقاء ريال سوسييداد في الكأس يوم الخميس الماضي.

ع- ب

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