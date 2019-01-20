المدير الرياضي لشالك” بن طالب أصيب ولن يلعب لقاء فولسبورغ”:

تلقى مدرب نادي شالك دومينيكو توديسكو خبرا سيئا جدا يوم أمس بعد إصابة لاعبه الجزائري نبيل بن طالب، الإعلان عن إصابة بن طالب جاء على لسان المدير الرياضي لنادي شالك أكسيل شوستر، والذي قال في تصريحات له يوم أمس: ” بن طالب أصيب من جديد، الإصابة الجديدة أتته في الفخذ لن يكون قادرا على المشاركة في لقاء فولسبورغ في الدوري، نحن نثق في بن طالب وفي قدرته على العودة أعتقد أنه سيعود للمشاركة بعد أسبوع واجد فقط” وكان بن طالب قد أصيب في تربص إسبانيا الماضي إصابة عضلية واضطر لمغادرة إسبانيا والعودة لغيلزن كيرشن من أجل التجهيز للقاء اليوم لكنه للأسف أصيب مجددا وهذه المرة في الفخذ.

ع- ب

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