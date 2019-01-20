بلخيثر يرسم التحاقه بالقادسية السعودي :

حل الدولي الجزائري مختار بلخيثر أمس السبت بمطار الدمام في السعودية، حيث رسم التحاقه بنادي القادسية السعودي، وكشفت الصحافة السعودية أن التحاق بلخيثر سيكون بشكل إعارة لستة أشهر مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، ولم تكشف ذات التقارير عن القيمة المالية للصفقة ولو أن تقارير تونسية قالت أنها لن تكلف أكثر من نصف مليون أورو للاعب وللنادي، ويأمل بلخيثر أن يستفيد ماليا وأيضا فنيا، حيث يسعى لإقناع الناخب الوطني جمال بلماضي بضرورة ضمه لقائمة المنتخب الوطني المقبل على الكان في منصب الظهير الأيمن ويرى أن الدوري السعودي قد يساعده على ذلك.

ع- ب

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