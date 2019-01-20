بن رحمة يتألق ويقود برنتفورد للفوز :

تمكن الدولي الجزائري محمد السعيد بن رحمة من تقديم مستوى كبير في لقاء فريقه برنتفورد أمس السبت ضد نادي روثيرهام يونايتد ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، اللقاء انتهى بفوز رفقاء الجزائري برباعية كاملة مقابل هدفين رغم أن اللقاء أقيم خارج أرضهم وكان بطله بن رحمة بامتياز، حيث تمكن من تقديم مستوى مميز طيلة الـ 75 دقيقة التي لعبها ليس هذا وحسب، بل تمكن من توقيع هدف وتقديم كرة هدف ثاني لزميله موكوتجو الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة الثانية من اللقاء، ويبصم بن رحمة على مستوى مميز جدا مع برنتفورد جلب له إشادة واسعة محليا أو من فرنسا أيضا.

ع- ب

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