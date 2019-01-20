درفلو يصاب في الركبة :

تعرض الدولي الجزائري ومهاجم نادي فيتاس أرنهايم الهولندي إلى إصابة على مستوى الركبة اليسرى في اللقاء الذي لعبه فريقه أول أمس أمام نادي أكسيلسيور، وهو ما جعله يطلب التغيير في الدقيقة 71 بعد أن أحس بآلام شديدة، من جانبه لم يعلن نادي فيتاس عن طبيعة إصابة مهاجمه الجزائري، وهو في انتظار إجرائه للفحوصات المعمقة لمعرفة نوعية الإصابة، أما من ناحية اللقاء فقد قدم ابن المسيلة واحدا من أسوأ لقاءاته ومر جانبا طيلة الدقائق التي لعبها وباستثناء لقطة واحدة في الدقيقة 11 وهو ما جعله يلعب بنرفزة كبيرة كلفته البطاقة الصفراء التي كادت أن تكون حمراء لو واصل اللعب، خاصة أنه لم يساهم في أي هدف من الأهداف الثلاثة التي سجلها فريقه.

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