سولسكاير يشيد بتطور راشفورد ويستمتع بتجربة مان يونايتد :

أشاد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بمهاجمه ماركوس راشفورد، بعدما سجل هدفًا رائعًا في مرمى برايتون، أمس السبت، في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر (2-1).

وقال سولسكاير في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “إنه (راشفورد) رائع، إنه يعمل مثل أي شخص آخر، ويسيطر على الكرة جيدًا”.

وأضاف: “لقد أصبح هادئًا أمام المرمى، إنه مطمئن، لقد تطور ذهنيًا وفنيا، كان يلعب بدون الثقة، وهو الآن واثق في نفسه”.

وتابع: “أعتقد أننا لعبنا بعض المباريات الرائعة وسجلنا أهدافا جميلة. تغيير اللعب قبل هدفنا الأول كان رائعًا، وهدف راشفورد الثاني يدل على جودته”.

وأكد سولسكاير أنه سعيد بهذه التجربة “حتى إن لم يحصل على عقد دائم مع الفريق”، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشياء لا تزال بحاجة للتحسن.

وواصل: “لا أستطيع أن أشتكي، أنا مبتسم وهذه واحدة من الأشياء التي سأذكرها طوال حياتي، لقد مضى شهر واحد، وكان الأمر ممتعًا حتى الآن”.

وأردف: “لا أعتقد أنه يمكن الحصول على الهدوء في أولد ترافورد لأن الجميع هنا يبحث عن التحسن بشكل دائم، ونحن نعلم أننا قادرون على اللعب بشكل أفضل”.

واختتم: “بعض الأشياء العظيمة تحدث أحيانا، ولكن لدينا أشياء يمكن تحسينها خاصة إذا كنا نلعب تحت الضغط، أو مثلما حدث أمام توتنهام”.