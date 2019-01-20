عرض بـ4.5 مليون لفيغولي من الاتحاد السعودي :

كشفت تقارير سعودية أن نادي الاتحاد الذي يحتل الصف قبل الأخير قد دخل في مفاوضات جادة مع نادي غلطة سراي من أجل التعاقد مع لاعبه الجزائري سفيان فيغولي، الصحافة السعودية قالت أن فيغولي لم يكن أبدا مطلبا أولا وإدارة الاتحاد كانت تركز على اللاعب المغربي يونس بلهمندة، لكن تعثر المفاوضات مع وكيل هذا اللاعب جعل الإدارة تتجه لزميله فيغولي.

بيليتش يعرفه ويصر على ضمه

دائما مع الصحافة السعودية فإن إدارة الاتحاد ستقاتل لأجل إقناع فيغولي، حيث كشفت أن مدرب النادي الكرواتي سلافان بيليتش يعرف فيغولي جيدا وطالب الإدارة بضرورة التعاقد معه، وعمل سلافان بيليتش مع فيغولي، في تجربته مع واست هام ورغم أنها لم تكن موفقة إلا أن بيليتش يقدر مستوى فيغولي ويرى أن فترته السيئة لم تكن لسوء مستواه بل لعجزه عن التأقلم في إنجلترا.

هل بات مصير فيغولي محصورا في الأندية السعودية ؟

لعل الجميع لاحظ أن مصير فيغولي بات محصورا فقط في أندية السعودية، ففي الأيام الأربع والخمس الماضية ارتبط فيغولي بعديد الأندية من هناك أبرزها الهلال، فيغولي ورغم إصراره في كل مرة على الباء إلا أن مصيره على ما يبدو لم يعد واضحا وأن رحيله يبقى ممكنا وربما لأحد الأندية السعودية، وكتبت تقارير سعودية يوم أمس وقالت أن ثلاثة أندية سعودية تفاوض وكلاء فيغولي وهي الاتحاد، الهلال وأيضا الوحدة.

ع- ب

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