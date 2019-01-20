عطال يواصل الإبهار ويحجز مكانه مع كريستيانو ضمن صفقات الكبار :

مازال الدولي الجزائري يوسف عطال يؤكد من يوم لآخر أنه ظاهرة الموسم، يوسف انتقل من الإبهار المحلي في فرنسا إلى التأكيد أوروبيا، حيث اختير يوم أمس ضمن قائمة إحدى عشرة صفقات منذ بداية الموسم، موقع “هو سكورد” الخاص بالإحصائيات كشف يوم أمس عن أحسن عشر صفقات أقيمت في الصيف الماضي وكان عطال من ضمنها ليس هذا وفقط بل حل ثانيا أيضا، حيث تفوق عليه فقط لاعب الريال السابق المنتقل إلى جوفنتيس كريستيانو رونالدو.

عطال نال إشادة الموقع الذي أكد أنه اكتشاف حقيقي

مع كل لاعب يختاره الموقع يشير إلى المؤشرات التي ساعدته على حجز مكان ضمن أحسن عشر صفقات، الموقع السابق قال أن عطال لم ينتظر كثيرا ليبهر الجميع وان قدومه من نادي ضعيف لا يعني أبدا انه لا يملك مستوى، حيث قالت أن قدراته البدنية رهيبة وان مشاركته على الأجنحة مميزة جدا، يشار إلى أن عطال تفوق على لاعبين كبار في صورة الخزري من تونس، كونسيلو من البرتغال، لوكاس ديني من فرنسا وغيرهم.

تكهنات بتألقه أكثر وكبار الأندية تترقب

الموقع السابق ختم مقاله بالتأكيد على أن تطور عطال سيتسمر، حيث شبهه باللاعب النهم للمشاركة وهو الذي لم يلعب سوى ست أشهر في المستوى العال، ما يخلف فيه عطال عن باقي اللاعبين أنه لاعب شاب وأنه لم يسبق له وأن تألق على المستوى العالي وهو أمر سيجلب له الأنظار مبكرا، وكشفت تقارير كثيرة أن عطال مراقب من عدة أندية ومستوياته الحالية تبدو مبررة جدا لذلك، وكما أن أندية أخرى كثيرة ستدخل على الخط من دون شك في المستقبل القريب.

ع- ب

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