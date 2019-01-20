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غياب محير لغزال عن لقاء ولفرهامبتون أمس

20 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 58 زيارة

عرفت ورقة لقاء نادي ليتسر سيتي بنادي ولفارهامبتون والذي جرى أمس السبت غيابا مفاجئا لاسم الدولي الجزائري رشيد غزال، حيث لم تشر الصحافة البريطانية لأي إصابة في وقت سابق ما قد يعني أن غيابه كان لأسباب فنية وهو أمر أيضا جد مستبعد لأن غزال قدم مستويات جيدة جدا في اللقاءات التي لعبها في الأسابيع الأخيرة، وينتظر أن يفصح المدرب كلود بويال عن سبب غياب غزال وهل كان خيارا فنيا أم أن الجزائري أصيب في آخر حصة تدريبية خاضها الفريق، بالعودة للقاء فقد انتهى بخسارة ليستر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
ع- ب

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